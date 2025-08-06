Este miércoles por la tarde, cerca de las 18:30 horas, una pareja fue detenida durante un operativo antidroga realizado en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo al 300.

En el procedimiento, llevado a cabo en el marco de una investigación por venta de estupefacientes al menudeo, el personal policial allanó el domicilio y encontró cinco envoltorios de cocaína con un peso total de 5 gramos, un cigarrillo de marihuana (0,4 gramos), papelillos para el fraccionamiento de droga, tres teléfonos celulares y $350.580 en efectivo.

Además, se procedió a la requisa de dos vehículos: un BMW y un Renault Sandero, que habrían sido utilizados en el marco de las actividades ilícitas.

Los detenidos fueron identificados como R.C.O., una mujer de 54 años, y J.O.A., un hombre de 46. Por disposición del fiscal federal de San Rafael, Dr. Ignacio Sabas, se ordenó el secuestro de todos los elementos hallados en el lugar. Asimismo, se determinó que la mujer permanezca detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de San Rafael, que continúa con la investigación.