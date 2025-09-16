Un menor de 6 años resultó gravemente herido este jueves por la tarde tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calle 8 y Centenario.

El hecho se registró cerca de las 15:00 horas. Según la información policial, el niño descendió de un colectivo e intentó cruzar la calzada, momento en el que fue impactado en un costado por una Renault Trafic conducida por R.Q., de 56 años. El conductor manifestó que trató de esquivarlo, aunque no logró evitar el choque.

Personal del Servicio de Emergencias asistió a la víctima en el lugar y lo trasladó de inmediato al hospital local, donde los médicos diagnosticaron fractura de tibia y peroné en la pierna derecha, además de fractura de clavícula derecha. El menor quedó internado para su recuperación.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 14, que investiga las circunstancias del siniestro.