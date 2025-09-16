El senador provincial Walther Marcolini dialogó con FM VIÑAS y repasó la intensa actividad que atraviesa la Legislatura mendocina en las últimas semanas. Según explicó, la agenda está marcada por acuerdos paritarios, designaciones judiciales, debates sobre el Estatuto del Empleado Público y convenios de seguridad con provincias vecinas, además de discusiones políticas nacionales que impactan directamente en la provincia.

Marcolini señaló que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales concentra gran parte de los temas, lo que obliga a extender las reuniones hasta los jueves. A esto se suma el tratamiento de los acuerdos paritarios enviados por el Ejecutivo, que requieren la ratificación legislativa, y la definición de designaciones judiciales en el Ministerio Público Fiscal y distintos juzgados.

Asimismo, destacó la importancia del Consejo de la Enseñanza Pública, un organismo previsto en la Constitución provincial que funciona de manera ad honorem, pero que exige un proceso formal de designación de sus miembros a través de audiencias públicas y votación en el Senado. En ese marco, explicó que en el último mes el Senado ha debido realizar dos sesiones cada martes: primero para los acuerdos y luego para tratar el temario legislativo habitual.

Uno de los puntos más sensibles de la agenda es la reforma del Estatuto del Empleado Público, que continúa generando tensiones con los gremios estatales. Según detalló, ya se recibió a diez organizaciones sindicales para escuchar sus posiciones y reclamos. “Es un tema urticante, propio de un periodo electoral, que genera debates intensos”, reconoció el senador alvearense.

Seguridad y cooperación interprovincial

Marcolini también se refirió a la exposición de la ministra de Seguridad, Mercedes Ruz, quien presentó tres proyectos de relevancia. El primero busca habilitar que la Justicia pueda trabajar en horario vespertino, ampliando la franja de audiencias públicas. Además, se avanzó en la firma de convenios con San Juan y San Luis para establecer controles integrados en los límites provinciales.

Estos acuerdos permitirán unificar sistemas de seguridad y optimizar el control vehicular. “Si un auto robado en Mendoza cruza a San Juan, la alerta aparecerá automáticamente en el sistema sanjuanino y viceversa. Es un paso enorme porque evita la fragmentación de controles”, explicó el legislador. Los convenios ya obtuvieron despacho favorable y serán ratificados en la próxima sesión.

Vacantes judiciales en General Alvear

Respecto a la situación judicial en el sur provincial, Marcolini confirmó que existen vacantes en General Alvear y que el Consejo de la Magistratura está en pleno proceso de evaluaciones y entrevistas para cargos de fiscales, incluido el fiscal penal de menores. “Es probable que en los próximos días o semanas el Ejecutivo eleve pliegos al Senado para cubrir esos puestos”, adelantó.

Debate nacional: educación y financiamiento universitario

A su fin, el senador se refirió al veto presidencial al financiamiento universitario, que generó un amplio rechazo en el Congreso.

“Nosotros estamos de acuerdo con que haya auditorías y un control serio del gasto universitario, pero era una barbaridad vetar esos fondos. Lo único que puede hacer avanzar a la Argentina es invertir en educación, ciencia y tecnología”, remarcó.

Marcolini advirtió que el Gobierno nacional enfrenta un escenario de nuevas derrotas parlamentarias, ya que el Congreso se dispone a rechazar también el veto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Para el senador, esto debería ser un llamado de atención: “Por el bien del país, el Gobierno tiene que consensuar con las provincias y las universidades. Es la única manera de ordenar la situación política y atravesar en paz el proceso electoral”.