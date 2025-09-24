Un hombre fue detenido este jueves alrededor de las 20 horas por personal policial tras robar en una verdulería ubicada en la intersección de Avenida Alvear Este y calle Pedro Escudero.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) realizaban un patrullaje preventivo por la zona y fueron alertados por un vecino, propietario de la verdulería, identificado como A.F.M., quien denunció que un individuo le había sustraído mercadería y se daba a la fuga hacia el oeste por la avenida.

A pocos metros, los uniformados localizaron a un sujeto con las características brindadas y procedieron a su detención. Durante la requisa se le secuestraron las frutas que habían sido denunciadas como sustraídas.

El detenido, identificado como M.H.F., fue trasladado a la Comisaría 14ª tras la comunicación con el ayudante fiscal de turno, Dr. Mauro Jerez, quien dispuso las actuaciones correspondientes.