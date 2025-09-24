La Dirección de Contingencias Climáticas habilitó la toma de denuncias para productores afectados por la tormenta del 21 de septiembre. El plazo para presentar la documentación vence el 3 de octubre.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), informó que ya se encuentra habilitado el registro de denuncias para los productores agrícolas de los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos (San Carlos), General Alvear (General Alvear) y Las Malvinas, San Rafael, Jaime Prats y Las Paredes (San Rafael), tras los daños provocados por la tormenta de granizo ocurrida el pasado domingo 21 de septiembre.

Los titulares de explotaciones agrícolas que hayan sufrido daños podrán presentar la denuncia hasta el miércoles 3 de octubre. El trámite puede realizarse de manera virtual a través del RUT–SIA (www.sia.mendoza.gov.ar) o presencial en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

Heladas

En paralelo, los equipos técnicos de la DCC recorrieron las zonas donde se registraron heladas durante el lunes 22, que podrían haber impactado en los cultivos. Si bien se observaron indicios de posibles daños, se recordó que el protocolo establece un plazo de 20 días de observación desde la ocurrencia del evento para determinar la magnitud real de las pérdidas. Una vez cumplido ese período, se habilitará la toma de denuncias correspondiente.