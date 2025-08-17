Un hombre de 75 años fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en calle Almafuerte al 100. El hecho ocurrió el domingo 17 de agosto, alrededor de las 20:30 horas, cuando el propietario regresó a su domicilio y advirtió la falta de varios elementos.

Según la denuncia, los delincuentes sustrajeron un calefón color blanco, dos canillas doradas, dos mesas de luz de madera, un equipo de música, tres hornallas de aluminio y otros objetos de valor.

La víctima, identificada como A.H.M., de 75 años, radicó la denuncia en la dependencia policial, que dio intervención a la justicia para continuar con la investigación.