El referente social Pablo Reyes confirmó en diálogo con FM Viñas su renuncia al gabinete municipal para encarar una nueva etapa política como candidato a concejal dentro del espacio Libres del Sur, que integra el Frente Verde junto al Partido Verde.

Reyes explicó que la decisión fue tomada en “muy buenos términos” con el intendente Alejandro Molero, con quien aseguró haber trabajado con respeto y libertad durante casi dos años. “Estoy muy agradecido por la convocatoria y por haber podido ser parte del equipo, pero entendemos que con el acuerdo que la Unión Cívica Radical ha hecho con La Libertad Avanza no podemos seguir siendo parte de ese espacio”, afirmó.

El dirigente encabezará la lista de candidatos a concejales, que estará integrada además por Adriana Kurovsky (profesional de la salud y referente social), Jaquelina Bequir (docente y dirigente de la asociación civil Fundadora de Oportunidades), Daniel Tello (profesor de educación especial, oriundo de Bowen) y Carina Jerez (enfermera y trabajadora de la salud).

Reyes destacó que la lista reúne a personas de diferentes sectores ideológicos, pero con un denominador común: el trabajo social. “La centralidad tiene que estar en las personas, en la defensa de los derechos. Si crecemos dejando afuera a los más vulnerables, a los jubilados o a las personas con discapacidad, ese crecimiento es cuestionable”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que, en caso de obtener una banca, buscará ser una oposición “seria y constructiva”. “Vamos a acompañar lo que esté bien y marcaremos con claridad lo que no compartimos. Queremos que a General Alvear le vaya bien”, subrayó.

La confirmación de su salida del gabinete se dio en paralelo a la presentación de la lista, que también logró incluir a dos alvearenses como candidatos en la categoría de legisladores provinciales por el cuarto distrito.