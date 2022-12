El Director del Hospital Enfermeros Argentinos, Alejandro Torres, dio detalles en el aire de F.M VIÑAS sobre la situación de Covid-19 en la que se encuentra la provincia y el departamento.

‘Se han triplicado los casos, pero contamos con una positividad del 50%’ mencionó Torres e hizo hincapié en que se debe continuar hablando en forma positiva al enfrentar la situación. ‘Tenemos un gran porcentaje de población vacunada, por eso las internaciones no han aumentado. Los casos solo llegan a estar internados en sala común’ agregó.

Sin embargo, a casi dos años de que comenzó la vacunación en todo el país, aún hay personas no se han inoculado. 'Le pedimos a la gente que se vacunen. Se sigue hablando desde la ignorancia y por eso hay personas que no acuden a la vacunación. Antes no hay habían vacunas, ahora están y por eso deben vacunarse' remarcó el Dr. Torres.

‘Siempre dijimos que la pandemia no ha terminado’ remarcó. Además anunció que a partir de mañana todas las personas que acudan al hospital deben ingresar con barbijo ‘no solamente por el Covid, sino por cualquier otra patología’.