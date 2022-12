A través de Mendoza Fiduciaria, el Gobierno provincial lanzará una línea de crédito destinada a productores que hayan sufrido daños superiores al 50% en sus cultivos, a raíz de las heladas tardías. Sobre ello brindó algunos detalles el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo.

Según anunció el Gobierno, los plazos de devolución fueron pensados y adaptados a la realidad actual del productor. Serán 21 meses, de los cuales 12 se otorgarán como gracia. Desde allí, cada beneficiario podrá optar por pagar la cuota de forma mensual o trimestral. Un dato no menor es que durante el año de gracia, los beneficiarios no deberán pagar intereses (como sabe ocurrir en otros casos).

“Esto está básicamente destinado a los productores de hasta 20 hectáreas, lo cual no implica que esta línea no la puedan tomar productores mayores de 20 hectáreas, aunque con otra tasa pero también aumenta el monto”, expresó Moralejo y agregó que la idea es ayudar a productores pequeños, que no está bancarizados. “El productor que venga del seguro agrícola y acceda a esta línea de préstamo, obviamente va a poder tener un respiro frente a lo que ha sido la contingencia de heladas”, señaló.

El Instituto de Desarrollo Rural (IDR), será el organismo que estará a cargo de recepcionar la documentación de cada una de las solicitudes. Justamente, se les solicitará un bono de sueldo como garantía aunque también se podrá acceder presentando una garantía propietaria. Deberán estar al día con la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y para ello se pedirá el libre de deuda emitido por la entidad recaudadora y no ser deudor alimentario.

El funcionario adelantó que estarán entregando los certificados a partir del 15 de diciembre, aunque va a certificado provisorio, “porque con ese certificado se va a poder acceder a todos los beneficios de emergencia, y no se puede entregar uno definitivo porque el ciclo agrícola aún no concluye”, aclaró.

Cabe destacar que desde el IDR se implementará un operativo para que en cada una de sus delegaciones se designe a un referente de la línea, quien estará a cargo de evacuar inquietudes y acompañar en el armado de la documentación que deben presentar los productores. Cada uno deberá cargar la documentación a través del Sistema Tickets Mendoza, para su evaluación y seguimiento.

Se calcula que el beneficio llegará a 2500 productores, entre los que se destinarán mil millones de pesos, aunque habrá mil millones más a través del Fondo de la Transformación.