Un accidente fatal ocurrió este domingo por la tarde en cercanías de Santa Isabel, donde una mujer de 55 años, oriunda de Tierra del Fuego, perdió la vida tras el vuelco de un vehículo en la Ruta Provincial 10.

El siniestro se registró cerca de las 14:30, a la altura del kilómetro 308, en proximidades del puente sobre el Río Salado. Al arribar al lugar, personal policial constató que un Citroën C3 había quedado volcado sobre la banquina norte.

En el vehículo viajaban tres personas: la víctima fatal, que salió despedida del rodado y murió en el acto; el conductor, de 48 años, y su hijo, de 37, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladados al hospital de la localidad.

De acuerdo a lo informado, los ocupantes del automóvil se dirigían con destino a Real del Padre, en el San Rafael.