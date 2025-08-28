En la madrugada de este domingo, un hombre de 76 años fue víctima de un robo en su domicilio, ubicado en la calle Italia al 27. El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas.

Según la denuncia, la víctima, identificada como Roberto M., se había ausentado de su casa por varias horas, dejando la propiedad asegurada. Al regresar, encontró que personas desconocidas habían ingresado a la vivienda.

Los delincuentes sustrajeron una suma de dinero en efectivo y una notebook de color gris. No se ha determinado la marca del equipo. Tras cometer el ilícito, los asaltantes se dieron a la fuga.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 14°. La Oficina Fiscal de General Alvear está a cargo de las actuaciones para investigar el caso.