Este domingo se entregaron los premios de la V Bienal de Arte Atuel, en esta oportunidad fueron preseleccionadas 160 obras de algunos de los 206 artistas de todo el país, que representaron a 35 ciudades de la Argentina, en las categorías fotografía y pintura

El intendente Walther Marcolini resaltó la importancia de esta propuesta para la cultura local: “Ha tenido un éxito enorme, con obras de excelente calidad y con la participación de artistas de todo el país. Hoy contamos también con la presencia del Dr Daniel Rueda, un alvearense que dirige el espacio cultural Plaza Independencia. Todo esto le da un gran nivel a esta Bienal y por eso también doy gracias al jurado” indicó el Jefe Comunal, quien aseguró que esto es una política de Estado que apunta a dar relevancia cultural a nuestro departamento, que ya cuenta con un espacio de renombre a nivel nacional.

Es de destacar que esta entrega de premios coincidió con el Día Nacional del Tango, por lo que se contó con la presencia de Al Sur Tango.

En la V Bienal de Arte fueron preseleccionadas 160 obras de algunos de los 206 artistas de todo el país que participaron en esta Bienal, representando a 35 ciudades de la Argentina, y un jurado de expertos dirimió del primero al tercer puesto en fotografía y en pintura, con cinco menciones honoríficas para cada categoría. “Estamos cerrando esta Bienal de Arte Atuel, una de las más grandes, con una gran cantidad de obras que pudimos disfrutar durante todo este mes, lo que nos dio la oportunidad de conocer a artistas de todo el país y que ellos conozcan a General Alvear” expresó la Directora de Cultura Liana Piedrafita, quien explicó: “Este es un premio adquisición, el Municipio paga el premio y la obra le queda al Museo de Arte de General Alvear, que está compuesto por las obras ganadoras de cada Bienal, que se va enriqueciendo”.

El primer premio fue para Laura Cannata de San Miguel de Tucumán, el segundo para Sofía Seguro de Dorrego, Mendoza y el tercero Francisco Javier Pía de Luján de Cuyo, Mendoza. La primera mención honorífica es para Gerardo Salvador Salonia, la segunda para Sergio Héctor Pantaley, la tercera para Danilo Ruggiero, la cuarta para Andrea Fabiana Garro y la quinta para César Lafalce.

Laura Cannata, la ganadora del primer premio en fotografía se mostró muy feliz por haber recibido este premio: “Agradezco a la intendencia de Walther Marcolini, y a todo el jurado de esta Bienal. Esta fotografía la hice en Misiones, fue realizada de noche solo iluminada con una linterna y flash”. Por su parte, Sofía Seguro, quien obtuvo el segundo puesto, manifestó: “Quería agradecer a todo el jurado y a la Dirección de Cultura de General Alvear por este premio. La foto fue tomada en 2018, en Irlanda, fue una experiencia hermosa donde compartí con 12 chicas de todas partes del mundo en una casa que estaba muy cerca del bosque”.

Francisco Javier Pia, de Luján de Cuyo, logró el 3er premio en Fotografía y se mostró muy agradecido por este premio: “Es un honor haber estado presente. Me dedico hace muchos años a la fotografía y creo que me encuentro en un camino de importante crecimiento personal a través de este arte”. Gerardo Salonia, de Bs. As, obtuvo la 1ra Mención en Fotografía: “La idea fue participar para mostrar algunas de las fotos que yo estoy haciendo sobre el Cardenal, que está en peligro de extinción. Me parece que es una idea muy buena esta Bienal, sobre todo por el trabajo organizativo que se realiza”.

Danilo Rugero, de Guaymallén, 3era mención en Fotografía, indicó: “Soy fotógrafo aficionado, siempre me gustó observar mucho, vengo de familia de artistas y creo que de allí he mamado un poco lo que es el arte. Es una gran satisfacción poder estar presente”.

En pintura el primer premio es para Emilia Florencia Sánchez de Junín, Mendoza; el segundo premio para Martín Motta de Cipolletti, Río Negro; el tercero para Mariano Piantoni de Ramos Mejía, Buenos Aires. La primera mención honorífica para Claudio Domínguez Arancibia, la segunda para Graciela Viviana Arce, la tercera para Lenka Bajda, cuarta para Rocío Agustina Pereiro, quinta Gabriel Álvarez. Debido a la excelente calidad de las obras, el jurado destacó una sexta mención honorífica para Dahiana Cerro.

Emilia Sánchez, ganadora en la categoría pintura, dijo: “Esta obra la inicié el año pasado y la concluí este año. Tiene una gran carga emocional porque la realicé a partir de una fotografía que tomé en el Manzano Histórico, y me pareció muy positivo el poder repensar las cosas que encontramos en la cotidianeidad. La técnica es un poco inventada porque realizó el boceto, luego una imprimación en la parte pintada y luego concluí con acrílico y óleo”. Asimismo, Martín Motta, ganador del segundo puesto, expresó: “Quiero agradecer a la Municipalidad de General Alvear por organizar este evento, y al jurado por haber seleccionado mi obra. Son todos artistas que admiro y espero poder estar presente en próximas ediciones”. Mariano Piantoni, Ramos Mejía, Bs. As., quien logró el 3er puesto Pintura, manifestó: “Quiero agradecer a todos los organizadores y artistas que participaron. Muchas veces estas obras son el camino hacia un viaje introspectivo, y eso es lo que intento que sea la premisa en el momento creativo”.

Claudio Domínguez, de Santa Lucía, San Juan, tuvo la 1ra Mención Pintura: “Quiero felicitarlos porque es una Bienal muy linda la que organizan, además de poner en valor al arte”. Fabián Álvarez, quien es oriundo de Bs. As., obtuvo la 5ta Mención en Pintura: “Estoy en una página de artistas que se llama Arte Informado y ahí me enteré de la Bienal, por eso quise participar. Realmente estoy muy contento”. Graciela Viviana Arce, de Godoy Cruz, y 2da Mención en Pintura, explicó: “Estoy trabajando en dos series, una sobre acuarela y otra textil, y trata de un jardín que trato de interpretar en un útero materno”.

Asimismo, Dahiana Serro, 6ta Mención en Pintura, dijo: “Es una gran oportunidad para poder mostrar nuestro arte, estoy más que agradecida con la Municipalidad y por el jurado, por haberme dado este lugar”.

El primer premio para cada categoría es de $150.000, el segundo de $100.000 y el tercero de $70.000. En total son $640.000 en premios para los artistas. Además, cada obra premiada va a quedar en el Museo de Arte General Alvear -MAGA-, ubicado en el primer piso del Multiespacio Cultural Bodega Faraón.

