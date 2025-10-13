Este domingo, alrededor de las 16:00 horas, personal de la Comisaría 14 intervino tras un robo ocurrido en la intersección de calle G y calle 5.

Según la información policial, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de dos sujetos que se retiraban en motocicleta de un domicilio, llevando consigo elementos sustraídos.

La víctima, identificada como D.M.B. (50), relató que, mientras circulaba en moto junto a su hijo por calle 5 hacia el norte, observó a dos individuos salir de una vivienda ubicada al costado este. Ambos se desplazaban en una motocicleta tipo 150cc, sin casco y con capuchas. El conductor llevaba ropa envuelta, mientras que el acompañante transportaba una caja de grandes dimensiones, presumiblemente un parlante. Los sospechosos huyeron en dirección sur por calle 5.

Posteriormente, la propietaria de la vivienda confirmó el faltante de dos objetos, cuyos detalles aún no fueron precisados.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de General Alvear, que continúa con las tareas investigativas para dar con los autores del hecho.