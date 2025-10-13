Uno con deseos de permanecer en la Primera A y otro con el anhelo de ascender luego de una gran campaña, Boca de la Escandinava y Carmensa igualaron en el primer partido del promocional.

Para los canarios convirtió Marcos Nepsa mientras que para Boca de la Escandinava el gol vino de la mano de Alan Olguín.

Es el primer punto oficial que Boca saca en la temporada y le bastará sólo uno más para quedarse en Primera A, dado que tiene ventaja deportiva.

Para ascender, Carmensa necesitará ganar el encuentro de vuelta.

Fuente: tridente ofensivo