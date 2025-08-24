En horas de la mañana del lunes se registró un robo en una vivienda ubicada en el barrio El Parque.

Según informaron desde la Comisaría 14°, la víctima, un hombre de 46 años identificado como C.R.P., había salido de su domicilio dejando la vivienda cerrada con las medidas de seguridad correspondientes.

Al regresar, constató que el cierre perimetral del costado norte estaba abierto y que la ventana del frente había sido dañada. Al ingresar a la casa, advirtió que personas desconocidas habían sustraído un taladro nuevo, una caja de cartón con cuatro frazadas y dos cachorros de raza ovejero, machos, de aproximadamente un mes de edad.

La denuncia quedó radicada en sede policial y se investiga el hecho para dar con los responsables y recuperar los elementos robados.