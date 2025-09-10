El productor local Roberto Nesteruk expuso en el Honorable Concejo Deliberante sobre la importancia de garantizar la continuidad del sistema de Lucha Antigranizo, frente a la incertidumbre generada por la falta de definiciones oficiales a menos de veinte días del inicio de la temporada.

En diálogo con FM VIÑAS, Nesteruk explicó que “el propósito es tratar de lograr el sostenimiento de la lucha. Todos sabemos el problema que tiene el Sur. Venimos de 20 años de un sistema manejado por el Gobierno Provincial y, de un momento para otro, se toma la decisión política de retirarlo”. En ese sentido señaló que “el intendente tuvo que salir de forma apresurada a hacerse cargo a través de una contratación privada. El sistema debe existir sí o sí, porque el pequeño y mediano productor no tiene otra opción de cobertura, más aún con el cambio climático que enfrentamos”.

El productor recordó lo ocurrido con la fuerte tormenta en Real del Padre a inicios del 2025, donde la intervención del sistema evitó mayores daños: “Imagínense lo que hubiera sido si esa tormenta no hubiera sido tratada. De todas maneras, hubo fallas, y esas fallas deberían haberse analizado en su momento”. A pesar de ello, expresó su preocupación por la falta de acciones concretas: “El 1 de octubre debería ponerse en marcha la lucha antigranizo y no se ve ningún movimiento. Solo contamos con expresiones del gobernador que apuntan a no sostener el sistema desde la provincia”.

En relación a las alternativas de protección, como el seguro agrícola o la colocación de mallas antigranizo, Nesteruk fue contundente “el costo de una hectárea con malla y riego ronda los 32.000 dólares, algo imposible de afrontar con los precios actuales de la producción. Además, la malla sin lucha antigranizo no tiene sentido. La protección es contra granizo, no contra piedra, y los fenómenos que se vienen son cada vez más extremos. Hablamos de daños no solo a la producción, sino también a viviendas e incluso a turistas que circulen por la zona. El impacto económico, social y político sería muy grande”.

Con estas declaraciones, el productor llamó a las autoridades a definir de manera urgente el sostenimiento del sistema, al que considera vital para la supervivencia de la agricultura local.