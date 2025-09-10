El distrito de Jaime Prats celebra este sábado 13 de septiembre su 112º aniversario, en coincidencia con la llegada del ferrocarril que marcó un antes y un después en la historia de la región.

Los festejos comenzarán a las 10:30 hs con el acto protocolar y un desfile institucional del que participarán escuelas, fuerzas de seguridad y centros tradicionalistas.

Jorge Martínez, delegado del distrito, dio detalles de todas las actividades que se llevaran adelante: ‘en horas de la tarde, desde las 19:30, el polideportivo de Jaime Prats será escenario de una gran peña folclórica, con la participación de academias de danza del distrito y localidades vecinas como Real del Padre y Villa Atuel’.

Además de las actividades destinadas al aniversario, Jorge habló sobre las obras y proyectos del distrito: ‘se están colocando 90 luminarias LED en la avenida principal y en el polideportivo el cual contará con un nuevo set de juegos para los más chicos’.

‘Entre los desafíos pendientes, se destaca la necesidad de avanzar en el asfaltado de calles y en la reparación de la Ruta 200 y 202, muy transitadas por vecinos y productores de la región’.

En materia educativa, funcionan la Escuela Tierra del Fuego, el secundario Juan Miguel Escudero, el CENS y varias escuelas rurales de la zonA. Todas ellas, pese a la dispersión geográfica de la población, se suman a las actividades comunitarias y estarán presentes en los festejos.