La tendencia nació en una famosa serie juvenil de la televisión argentina y hoy recorre redes sociales, florerías y corazones. ¿Moda pasajera o nuevo ritual cultural? Una costumbre que mezcla primavera, paz y afecto.

Septiembre es sinónimo de nuevos comienzos. En el Hemisferio Sur, marca la llegada de la primavera, el florecer de la naturaleza y el renacer de las emociones. Pero también es un mes cargado de simbolismos más profundos: el 21 se celebra el Día Internacional de la Paz, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en países como Colombia, también coincide con el Día del Amor y la Amistad. En este contexto, regalar flores amarillas se volvió una costumbre que mezcla ternura, cultura pop y un mensaje esperanzador.

Lo curioso es que esta tendencia no nace de una tradición centenaria ni de una festividad religiosa, sino de la televisión argentina. En 2004, la serie juvenil Floricienta, protagonizada por Florencia Bertotti, marcó a toda una generación con su canción «Flores Amarillas». En ella, la protagonista expresaba su sueño de recibir este ramo de parte de la persona que amaba. Esa escena se volvió icónica y, con el paso del tiempo, fue recreada miles de veces en redes sociales como TikTok e Instagram por jóvenes (y no tanto) que esperan con ilusión su propio ramo amarillo.

Pero la fuerza del gesto no solo radica en su origen televisivo. El color amarillo, en muchas culturas – sobre todo orientales-, está asociado con la amistad, el optimismo y la prosperidad. Así, regalar flores de este color se convirtió en una manera de transmitir amor, buenos deseos y energía positiva, no solo entre parejas, sino también entre amigos y seres queridos.

En Colombia, donde el Día del Amor y la Amistad se celebra cada tercer sábado de septiembre (instaurada desde 1969), esta moda encontró un espacio perfecto para expandirse. Y este 21 de septiembre de 2025, ambas fechas coinciden, lo que promete un boom de flores amarillas, celebraciones y mensajes emotivos.

¿Y cuál es la flor amarilla por excelencia?

En Colombia, la más popular es el crisantemo amarillo. Conocido por su durabilidad y su color intenso, se cultiva en regiones como Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, donde el clima favorece su crecimiento. Es una flor que no solo decora, sino que simboliza alegría, esperanza y afecto sincero. Su uso se ha extendido tanto en celebraciones como en homenajes y redes sociales, convirtiéndola en un verdadero ícono contemporáneo.

Más allá del tipo de flor -porque en Floricienta abundaban margaritas, tulipanes y rosas-, el mensaje que transmite este gesto es universal: recibir el cariño de quien uno ama. Y eso, definitivamente, nunca pasa de moda.