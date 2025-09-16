En horas de la madrugada de este sábado, efectivos de la Policía de Seguridad Vial realizaron un procedimiento en inmediaciones de calle Diagonal Jorge Simón, que culminó con la detención de un motociclista por conducir en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:15, cuando personal policial de la Comisaría 14° procedió a controlar una motocicleta marca Gilera, modelo Smash 110 cc, color azul y sin dominio visible, que era conducida por Brian T., de 27 años.

Al realizar el test de alcoholemia correspondiente, el resultado arrojó 1,83 gramos por litro de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido por la Ley Provincial 9099.

Como consecuencia, el joven fue trasladado a sede judicial, donde se labraron las actuaciones correspondientes por infracción al Artículo 67 bis de la Ley 9099/18, en el marco de un proceso contravencional.