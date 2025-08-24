POR LAS ADICCIONES A LAS PANTALLAS Y AL JUEGO YA INTERNAN CHICOS DESDE LOS 13 AÑOS

Sin embargo, ese mar sin fondo que es internet -y en el que todos estamos de alguna manera inmersos- lo fue llevando hacia situaciones más oscuras, hasta convertirlo en un adicto primero a la tecnología y después al juego online.

Comenzó jugando dinero con las cuentas de sus padres, hasta que un día, de visita en la casa de un amigo, usó la tarjeta de crédito del padre del chico y allí todo desbordó. Agustín terminó internado, realizando un tratamiento de desintoxicación a la tecnología, como deben realizarse por consumo de otras sustancias.

Es difícil asumir que un chico de esa edad es un adicto. Ese es el salto que muchas familias no pueden o no saben como dar. Porque aceptarlo los confronta con su propio fracaso. Pero es la única manera de empezar a curarse.

De hecho, el psiquiatra Pablo Murcia, director de Casa Habra (un centro asistencial de San Martín, donde se internan chicos a partir de los 13 años, y muchos de ellos son adictos a la tecnología y a las apuestas online) explicó que a esta edad, la patología se trabaja a nivel familiar y generalmente, un pre adolescente se interna junto a un adulto -padre o madre- que lo acompañe a superar una etapa muy dura.

El caso de Agustín, que comenzó con un comportamiento aparentemente inofensivo, se convirtió en un llamado de alerta para profesionales de la salud y la educación: la tecnología, aunque parte de la vida cotidiana de los niños y adolescentes, puede derivar en problemas graves si no se acompaña y regula.