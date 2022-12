En las últimas horas, las estaciones de servicio de la provincia de Mendoza aplicaron un nuevo incremento en el precio del Gas Natural Comprimido (GNC), a punto tal, que el metro cúbico ya roza los 90 pesos.

Ante este nuevo panorama y para conocer el valor final por metro cubico, Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC dio a conocer detalles.

«Nosotros tenemos un costo de la materia prima (el gas) que tiene un ajuste que está relacionado con el precio de los combustibles líquidos. Casi todas las provincias tienen el contrato hecho de esta manera, pero con algunas diferencias en sus porcentajes que son menores. Además, en lo que refiere a las operatorias de las estaciones de servicios, se producen incrementos en los insumos constantemente, entre ellos se destacan el tema de la actualización de los salarios de los empleados y la subas en el servicio de la energía eléctrica por la quita de los subsidios de forma total. Los ajustes salariales están bien y todos estamos de acuerdo, pero las estaciones de servicio no tienen otra forma para poder otorgarlo que no sea aumentando los precios de algunos productos. Es decir, no es algo puntual de la provincia de Mendoza, en los últimos días hubo un movimiento de dichos precios a nivel nacional. No hay un porcentaje determinado, sino que cada región ha hecho este ajuste de manera particular para poder soportar los mayores costos», explicó González al inicio de la charla.

«En la provincia de Córdoba el metro cubico superó los 90 pesos hace bastante tiempo, en Entre Ríos y San Luis, también sucedió lo mismo. La zona metropolitana de Buenos Aires tiene los precios más bajos del país, pero eso tiene que ver con un exceso de oferta y una competencia feroz. En el AMBA los aumentos no se trasladan, y esto ocasiona un beneficio a los usuarios, pero un perjuicio muy grande a las estaciones de servicios», amplió.

Después, dijo que no se esperan nuevos incrementos. «Yo creo que para lo que resta del 2022 no habrá más aumentos, aunque diciembre para las estaciones de servicios es un mes muy duro, ya que se debe afrontar el pago de los salarios y el aguinaldo».

Por otra parte, se refirió al acuerdo que firmó el gobierno nacional con las petroleras. El mismo indica que YPF, Shell, Axion y Puma, no deberán subir más del 4 % el valor de la nafta durante los primeros tres meses, y 3,8% en el cuarto mes. «En el caso de los combustibles líquidos, las estaciones de servicios viven de un porcentaje que le fija la petrolera y ronda el 10 %. Nosotros debemos afrontar muchos gastos y costos. Ningún sindicato va a aceptar un aumento de los salarios del 4 %, aun cuando ese sea el único porcentaje que nos autorizó el gobierno a aumentar. ¿Cómo lo van aceptar si la inflación ronda entre un 6% y 7%?. Es algo que no es negociable. Hasta el momento, el control de precios jamás resultó para frenar la inflación. Que no se puedan actualizar los precios al ritmo de la inflación, creo que es algo muy grave para las estaciones de servicios», sostuvo el presidente de la Cámara de Expendedores de GNC.

«Nosotros llevamos una estadística de más de 20 años, y eso nos indica que históricamente el precio de la nafta costaba un dólar, entonces, hoy un litro de combustible debería valer $300. Actualmente, sale más cara una gaseosa que un litro de nafta, no debería ser así. Hay una diferencia abismal que no es normal. Tenemos un problema gravísimo que es la inflación, eso es lo peor que le puede pasar a un país. La inflación es asimétrica porque hay muchos productos que suben al ritmo inflacionario y otros no. Esto causa un perjuicio mayor que la inflación misma. Nuestro sector está muy complicado, no se puede hacer proyecciones a corto plazo», añadió a modo de cierre.