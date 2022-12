Días atrás, en las instalaciones del hospital Schestakow, se llevó adelante el acto de designación del cardiólogo Fabián Gonzalo Mora como director ejecutivo del Hospital Teodoro J. Schestakow, y de Gabriela Lafi como subdirectora asistencial.

En este sentido, cabe destacar que el doctor Mora tiene experiencia en gestión y ha desarrollado funciones de coordinación en el Área Sanitaria de San Rafael desde 2005 a 2008.

«Tengo el honor de integrar el equipo de trabajo del hospital Schestakow como director ejecutivo. Desde el nosocomio debemos darle respuesta a todo el sur provincial, por eso somos conscientes de que debemos trabajar de forma coordinada con el resto de los espacios sanitarios de la región. Las expectativas son altas y es muy lindo, porque todo el personal tiene muy buena predisposición para el trabajo. Hay equipos armados y un personal de salud muy comprometido, que demostró su vocación durante la pandemia. Esa fue una época dura y muchos quedaron, de cierto modo, algo marcados por todas esas vivencias que les tocó vivir» dijo Mora.

Después, indicó cuáles son las mayores problemáticas que aquejan a la institución que ahora él dirige. «Creo que no tenemos ningún problema grave. Quizás, debemos coordinar un poco las relaciones interpersonales para tratar de que los andamiajes sigan funcionando del mismo modo. Ahora en el verano, la mayoría del personal quiere descansar, luego de la ardua tarea que han tenido. Ante esto debemos establecer el tema de las licencias», señaló el flamante director del hospital.

Asimismo, se refirió a las dificultades de encontrar especialistas en algunas áreas que son críticas para la salud. «Hay varias especialidades en las que cuesta conseguir profesionales. Por ejemplo, tenemos un muy buen equipamiento en el área coronaria, pero es difícil encontrar el recurso humano especializado. Hay faltante de especialidades críticas en toda la provincia. También faltan anestesiólogos. Hay una extensa lista de pacientes que esperan una cirugía. La programación se está haciendo complicada, y más en esta época del año. Solucionar esta cuestión es un desafío importante», remarcó Fabián Mora.

Para finalizar, se refirió al aumento de casos de COVID- 19. «La preocupación es relativa si se la compara con años anteriores, pero si hacemos una proyección con respecto a lo que está sucediendo en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, observamos que en un mes en nuestra región puede haber un aumento importante de casos. La tasa de mortalidad de esta enfermedad cambió totalmente, puesto que la comunidad está más inmunizada con las vacunas. Es decir que la enfermedad no es tan grave como hace un tiempo atrás. Además, creo que los números de ahora no son reales, puesto que ya no se hacen tantos hisopados como antes. Los síntomas son muchos más leves. Les pedimos que se sigan vacunando y se apliquen los refuerzos, ya que esto es lo que hizo cambiar la historia de esta enfermedad», cerró el flamante director del Schestakow.