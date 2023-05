Las precandidatas a concejal, que acompañan a Carlos Ponce en las PASO 2023, mostraron su descontento con el debut con de la boleta única.

Natalia Castillo, precandidata a concejal en primer termino de la ‘Lista 501 B’ explicó que ha decidido llevar acabo esta campaña de puerta en puerta «con todo el equipo de caminata y salir por todos los diversos lugares, barrios, distritos, caminar con la propuesta y la boleta única para explicarle a la gente en forma personal como tiene que hacer para votar». En estas elecciones, principalmente en lo sucedido en los departamentos/provincias que ya fueron a las urnas, se advirtió un desconcierto grande entre la gente, «hemos planteado este cara a cara para escuchar las necesidades de los vecinos y esclarecer dudas», agregó Castillo.

Sol Ponzo, precandidata en quinto termino a concejal manifestó «Los vecinos quieren saber como se vota porque nosotros hacemos hincapié en que votar es un derecho para poder elegir a nuestros futuros candidatos».

Castillo explicó que «desde los equipos técnicos lo estamos viendo de la misma forma que lo esta viendo la junta electoral, ha existido una poca capacitación. Mucha gente no tenia idea de como ir a votar y cuando fueron a las urnas no fue clara la intención del votante». La junta electoral planteo que en los próximos días estará lista la nueva boleta con las modificaciones, ha decidido cambiar el diseño para hacerlo de mas fácil acceso. «También es preocupante la cantidad de gente que no fue a votar», concluyó Castillo.