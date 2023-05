A fin de seguir retrasando las obras de El Baqueano, la provincia de La Pampa ha solicitado un estudio de impacto ambiental. La duda surge respecto de si corresponde el mismo o no, ya que El Baqueano es una obra totalmente propia de Mendoza y por el lugar en el que estará emplazada, entre medio de los diques Agua del Toro y Los Reyunos. Al respecto dialogó, el doctor especialista en derecho hídrico Aldo Guarino Arias, quien sostuvo que se trata de “chicanas para demorar”

Hace algunos días, el diputado nacional por La Pampa, Hernán Pérez Araujo, publicó en su cuenta de Twitter el nuevo proyecto que presentó para la modificación de las Leyes 24354, de Inversiones Públicas y 23879, de Obras Hidráulicas. “Ante la avanzada mendocina por El Baqueano y Portezuelo, presenté reforma de las leyes, para ratificar que las obras sobre ríos compartidos no puedan beneficiar a una provincia en perjuicio de otra», escribió en sus redes y adjuntó el proyecto de ley”, dijo y además, cuestionó públicamente la posición del doctor Guarino Arias, experto de amplia trayectoria en este tema.

“Hay tratados internacionales y nuestro país está adherido a esos tratados. Nos ha atrasado en tres o cuatro acuerdos que tiene con otras provincias, con otros estados. Esto es violatorio para la Argentina, no solamente para Mendoza”, dijo el abogado y agregó que según esos tratados internacionales, “habiendo una obra que no consume el agua, no la retira del cauce, cada estado tiene derecho a realizarla para aprovechar el caudal en su territorio, esto está clarísimo y es una norma vigente”. “Pedir un estudio de impacto ambiental son chicanas para demorar”.