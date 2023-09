Septiembre es el mes de la prevención de adicciones por este motivo se hizo presente en General Alvear Gastón Pauls actor, productor y guionista Argentino

La sociedad esta atravesada por diferentes problemáticas, una de ellas es el consumo a las drogas, y como es de público conocimiento, Gastón Paul viene brindando charlas sobre el tema, tras vivirlo en primera persona, hace algunos años. El actor ha mencionado en mas de una oportunidad que perdió muchos amigos por consumos.

Pauls en conferencia de prensa, mencionó que tristemente desde aquella vez que estuvo en el departamento, las cosas no han cambiado mucho, y destacó que desde su experiencia busca ayudar a los que padecen adicciones.

Además, el actor sostuvo que el primer caso es reconocer esta enfermedad y que se necesita ayuda, «tristemente los chicos son los que mas cerca están del consumo, porque son el blanco mas fácil, por su inexperiencia, su falta de información, por la pureza que tienen, es mas fácil contagiar a un joven que a un adulto que esta mas curtida, lo que no quiere decir que no pase».

Gastón Pauls, dio un consejo para aquellas personas que tienen familiares en las drogas, recomendó asistir a los grupos, ahí es donde se podrán encontrar con otros pares que ya vivieron o esta viviendo estas situaciones, además, destacó la importancia de no sentir vergüenza, de no penar que es algo que les pasa a ellos solamente. Pauls, sostuvo que el problema no es la sustancia sino, que hay ciertas personas que no pueden parar. «Hay que trabajar en prevenciones, en hacer entender que no es necesario consumir drogas para vivir mejor». comento Pauls.

«Les mentimos a los pibes que cuando tomas cerveza sos feliz, la cerveza es sponsor de las selecciones de las selecciones de futbol y Rugby, entonces les hacemos creer a los pibes que deporte y cerveza van de la mano, cuando la realidad es que los jugadores no se tomaron 6 cervezas antes de salir a jugar la final. No solo son los músicos, poetas, o la gente de los medios, es el mismo negocio el que le hace creer a los pibes que esto es así».

Danilo Montiel