En el marco de la política de prevención de siniestros viales, el Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó, como cada fin de semana, un operativo vial en toda la provincia, con la colaboración de los municipios. Durante las jornadas se realizaron más de 600 pruebas de alcoholemia, de las cuales el 92,75 % arrojaron resultado negativo, lo cual refleja el compromiso de la mayoría de los mendocinos con la conducción responsable.

El dispositivo se desarrolló desde la noche del viernes hasta el domingo, con puestos de control fijos y móviles distribuidos en distintos puntos estratégicos del territorio provincial. En total, se fiscalizaron 2.052 vehículos, lo que derivó en la confección de 1.005 actas de infracción, principalmente por faltas leves (777). Además, se retuvieron 41 licencias de conducir, 44 motos y 35 vehículos.

Los controles de alcoholemia fueron uno de los ejes principales del operativo. Se practicaron 676 pruebas, de las cuales 49 resultaron positivas, lo que confirma que la gran mayoría de los conductores circuló sin alcohol en sangre, un indicador del compromiso ciudadano con la seguridad vial.