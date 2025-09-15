El Ministerio de Educación volvió a destacar la importancia del compromiso conjunto entre los adultos responsables, docentes, instituciones y Gobierno en el bienestar y desarrollo de los alumnos.

La Dirección General de Escuelas (DGE) reforzó el mensaje acerca de la importancia de la corresponsabilidad entre familia y escuela en el cuidado, acompañamiento y formación de los adolescentes.

Luego de los hechos ocurridos en la Escuela Marcelino Blanco, la Dirección de Educación Secundaria emitió la Circular 006-DES-2025, dirigida a los adultos responsables de estudiantes secundarios en toda la provincia.

En el comunicado, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE destaca el concepto de responsabilidad parental, establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, y el rol indelegable de madres, padres y tutores en la vida escolar y cotidiana de los jóvenes.

Además, la DGE reafirmó que la secundaria no es solo un período de aprendizaje académico, sino también de desarrollo personal y construcción de autonomía. Por eso, invita a las familias a ser pilares activos en el crecimiento de sus hijos e hijas, fomentando el diálogo, estableciendo límites claros, reconociendo los logros y trabajando en equipo con la escuela.

Al mismo tiempo, el Gobierno escolar se encuentra acompañando a la comunidad educativa de la institución afectada, mientras que trabajará en diferentes acciones en todas las escuelas secundarias de Mendoza.

La puesta a disposición de equipos técnicos especializados, instancias de contención y redes interinstitucionales que articulan educación, salud, seguridad y justicia son algunas de ellas.

Por otro lado, desde el Ministerio se trabaja en campañas de comunicación masiva para reforzar un mensaje clave: “La seguridad de los chicos en la escuela empieza en casa”, lo que requiere un compromiso fuerte y sostenido de madres, padres y adultos responsables.

La DGE ratifica su convicción de que la escuela debe ser siempre un espacio seguro de enseñanza, aprendizaje y cuidado, y recuerda que todas las instituciones educativas cuentan con normativas y guías de actuación provinciales que son conocidas e implementadas por docentes y directivos.