Inés Baigün empresaria del turismo radicada en Uspallata desde hace 20 años, expresó con firmeza su rechazo al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino y denunció maniobras del gobierno y la empresa para fragmentar la sociedad y armar un escenario que no genera confianza.

Casada con Gustavo Pizarro, referente local de la montaña, Baigün relató que su familia desarrolla diversos emprendimientos en la zona: una agencia de turismo, una cafetería y un vivero que nació en la pandemia.

Sobre el conflicto actual destaco: ‘la gente se cansó y se organizó, se hizo una audiencia pública genuina, gestada por voluntad del pueblo, donde quedó claro que este proyecto no nos va a favorecer’.

Además citicó la audiencia oficial organizada por el gobierno y la empresa, que definió como un fracaso: ‘si uno tiene un poco de sentido común y coherencia, ve que todo esto es armado no genera un mínimo de confianza’.

María Inés advirtió que el conflicto podría escalar en los próximos meses: ‘la gente está convencida de que la vida es lo primero, es un derecho elegir dónde y cómo queremos vivir’.