Una delegación de 43 adultos mayores de General Alvear se encuentra participando en la etapa provincial de los Juegos Sanmartinianos, que se desarrollan en Mendoza, la comitiva compite en disciplinas como newcom, tejo, sapo, truco, pádel y más.

Hernán Sayago, profesor a cargo, comento en diálogo con FM VIÑAS como estan siendo los días de competición: ‘llegamos ayer y ya tuvimos una jornada intensa de competencias, hoy nos esperan las finales de Newcom y tejo, y ayer alcanzamos las semifinales de pádel con muy buenos resultados’.

Los participantes de ambas ramas buscan clasificar a la etapa nacional que este año tendrá lugar en Salta. ‘en cada edición, los adultos mayores de Alvear se destacan y nos traen alegrías, además de competir, se promueve el ejercicio y la actividad física tan necesaria a cualquier edad y especialmente en la adultez mayor’, destacó Hernán.

Las jornadas incluyen no solo competencias, sino también instancias de integración y convivencia, con actividades recreativas y encuentros sociales.

Además de los torneos, durante todo el año se desarrollan talleres y actividades físicas para adultos mayores en el polideportivo, centros de jubilados y espacios comunitarios.