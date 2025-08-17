En diálogo con FM VIÑAS, el senador provincial Walther Marcolini se refirió al cierre del proceso electoral y a la definición de las listas de legisladores nacionales, subrayando que la principal novedad es que Luis Petri encabezará la nómina junto a Pamela Verasay.

“El proceso electoral está cerrando hoy lo que ya más o menos estaba definido, con la lista encabezada por Petri y Verasay. Sin dudas, esa es la noticia política del fin de semana”, expresó el legislador. Además, mencionó que la incorporación de Álvaro Martínez en el tercer lugar refleja cómo concluyeron las negociaciones.

Marcolini también vinculó la decisión con el contexto político nacional y destacó que el propio presidente de la Nación habría pedido que Petri lidere la lista en Mendoza para fortalecer el desempeño electoral. “Hasta hace pocos días la idea era que Luis continuara en el Ministerio de Defensa. Este cambio es importante y redefine la política mendocina”, señaló.

Consultado sobre la posible salida de Petri del radicalismo, el senador indicó que los próximos días serán claves para los análisis, pero remarcó que el bloque de senadores de Cambia Mendoza y la UCR continúa unido. “No es que se rompa el bloque ni nada por el estilo. Sí veremos el año que viene, con la asunción de los nuevos legisladores, cómo se conforma todo”, explicó.

El dirigente también reafirmó su objetivo político de cara al futuro: “A mí en lo particular me interesa que Petri pueda ser gobernador en 2027, y en función de eso veremos cómo avanza todo este proceso. Siempre entendimos que esta era una elección intermedia”.

Por otra parte, Marcolini destacó que el acuerdo electoral no modifica los lugares ya asegurados por el sector de Petri dentro del radicalismo. Confirmó que Griselda Petri encabeza la lista a diputada en el segundo distrito, Ismael Jadur en el primero y Carlos Ponce en el cuarto distrito, con expectativas de obtener una banca en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Finalmente, el senador recordó la importancia de la jornada por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín, en coincidencia con el aniversario 111° de General Alvear y las celebraciones por el Día del Niño, que contaron con un desfile cívico en el departamento.