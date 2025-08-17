El Grupo Libertador General Alvear anunció públicamente que no presentará candidatos en las próximas elecciones. La decisión, según explicaron en un comunicado de prensa, se debe a la convicción de que sus principios e ideales “no son objeto de negociación y constituyen la base inquebrantable” de su acción política.

Desde el espacio agradecieron a quienes participaron en las charlas y encuentros previos, destacando el compromiso ciudadano. Además, ratificaron su voluntad de seguir trabajando “con responsabilidad y firmeza en favor del desarrollo y el bienestar de la comunidad, honrando siempre los valores que nos representan”.

El comunicado, difundido este domingo, reafirma que aunque no estarán en la contienda electoral, el Grupo Libertador continuará impulsando actividades y proyectos vinculados al crecimiento local.

EL COMUNICADO: