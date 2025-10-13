El Cine Teatro Antonio Lafalla contó con una jornada cargada de arte, emoción y oportunidades con la llegada del casting “Luz, Talento y Acción”, un programa impulsado por el productor Gabriel Canci y Canal 7 Mendoza. El evento, que reunió a talentos de General Alvear y otros departamentos del sur provincial, tiene como principal objetivo dar visibilidad a artistas locales, que luego serán seleccionados y participaren en el programa en vivo por canal 7 de Mendoza.

El casting permitió descubrir y redescubrir una variedad de expresiones artísticas: desde canto, danza y música instrumental hasta propuestas escénicas que sorprendieron por su calidad y originalidad. La jornada no solo fue una vitrina para los artistas alvearenses, sino también un espacio de intercambio cultural con la participación de representantes de otros rincones de Mendoza.

La directora de cultura María Delia Achetoni, celebró esta iniciativa destacando su impacto local: “este programa ‘Luz, Talento y Acción’, que llega de la mano de Gabriel Canci desde Canal 7, abrió las puertas a nuestros artistas para que puedan mostrarse en Mendoza capital. Fue una puesta hermosa, donde además descubrimos talentos nuevos que no conocíamos. También llegaron artistas de otros departamentos, lo que demuestra que Alvear se mueve, que trabaja por la cultura regional. Hubo propuestas totalmente distintas: baile, canto, instrumentos… el casting sorprendió para bien”.

Achetoni también valoró el rol constructivo del jurado: “los aportes que hicieron fueron positivos y pensados para mejorar. Si los seleccionados logran llegar al programa en Mendoza, podrán mostrarse de la mejor manera. Esto representa una gran oportunidad para nuestros artistas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a 300 kilómetros de la capital. Eventos como este abren puertas y generan oportunidades de contratación y crecimiento artístico”.

Por su parte, Gabriel Canci expresó su satisfacción por el nivel artístico encontrado en General Alvear y la región, “nos hemos encontrado con cantantes, bailarines, grupos musicales… estamos felices de haber venido. También llegó gente de otros lugares del sur mendocino, lo cual es muy importante porque demuestra que estamos conectados. Esta posibilidad que da Alvear no solo queda acá, se traslada a otras latitudes”.

Canci destacó momentos que emocionaron al jurado: “un niño de 9 años que tocó un tema de Piazzolla al piano nos impactó profundamente. También un grupo de danza alvearense con una producción impecable: maquillaje, vestuario, puesta en escena. Y un cantante folclórico —que no era de Alvear— nos sorprendió muchísimo. El nivel general fue muy interesante; hay mucho talento y mucha tela para cortar”.