En diálogo con FM VIÑAS, representantes del sector turístico y comercial de General Alvear expresaron su preocupación por la aparición de spots de campaña de algunos candidatos que promueven viajes desde el departamento hacia San Rafael, una iniciativa que consideran contraproducente para la economía local.

Walther Martínez, de la Cámara de Turismo, señaló que el mensaje publicitario generó sorpresa y malestar entre los prestadores del sector: “Vimos con asombro algunos spots de un par de candidatos de un partido importante promoviendo un turismo emisivo, llevando gente de Alvear a San Rafael. Nuestra preocupación es que estamos trabajando muy bien en este sector, consiguiendo fondos y avanzando con proyectos que fortalecen el turismo local”.

Martínez recordó que el departamento ha logrado consolidar una política de Estado en materia turística tras casi tres décadas de trabajo: “Después de 27 años de esfuerzo hemos logrado saber hacia dónde vamos. Hoy hay muchas inversiones en marcha en distintos rubros. Sacar gente de Alvear sería perder en lo comercial, en alojamiento, en transporte. Estamos peleando para que los visitantes se queden un día más, no para que se vayan”.

El titular de la Cámara de Turismo también calificó la estrategia electoral como “una muestra de irresponsabilidad”, aludiendo al teorema de Baglini, que plantea cómo los discursos políticos suelen alejarse de la realidad a medida que se pierde cercanía con el poder.

Por su parte, Nicolás Alonso, representante de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio, coincidió en que la prioridad debe ser seguir consolidando el desarrollo turístico local. “El turismo no tiene fronteras, pero debemos trabajar integrados con una visión de desarrollo local. Desde la Cámara venimos impulsando eventos culturales, deportivos y gastronómicos para atraer y retener visitantes en Alvear”, manifestó.

Alonso destacó el trabajo conjunto entre el sector privado y las instituciones locales, mencionando la agenda de eventos que promueve las actividades del departamento: “Hemos lanzado una agenda donde se muestra todo lo que hay para hacer día a día. Organizamos la Noche de los Costillares y otras propuestas para atraer gente de San Rafael y de otros lugares. Estas acciones de campaña van en sentido contrario a lo que venimos construyendo”.

Finalmente, ambos dirigentes remarcaron la necesidad de mirar más allá del contexto electoral y continuar con una visión de largo plazo: “Sabemos que falta mucho por desarrollar, pero el camino es trabajar juntos, fortalecer lo local y apostar al crecimiento de General Alvear”, concluyó Alonso.