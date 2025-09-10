La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer los datos de inflación del mes de agosto en la provincia.

La inflación en Mendoza fue de un 2% en agosto, una cifra apenas por encima del promedio nacional (1,9%). De esta manera, durante los primeros ocho meses del año, el aumento del Índice de Precios al Consumidor local se ubica en 17,6%.

Según los datos elaborados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la diferencia interanual de precios al día de la fecha es de un 29,6%. Se trata de un registro considerablemente menor a años anteriores: en 2024 este índice en agosto se ubicaba por encima del 200%.

Rubro por rubro, qué fue lo que más y lo que menos aumentó en Mendoza

De acuerdo con el informe publicado este miércoles, en agosto, el rubro que más subió en Mendoza fue transporte y comunicaciones, con 4,3%, seguido de educación, con un 4,1%; y de vivienda y servicios básicos, con 4,0%.

Del lado opuesto, los rubros que menos aumentaron fueron: indumentaria (deflación del -1.0%); esparcimiento (0,5%); y alimentos y bebidas (1,5%).

El detalle completo