El próximo viernes 12 de septiembre a las 19:30 en el Paseo de los Artesanos (Km 0), General Alvear vivirá la previa de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, una propuesta que servirá como anticipo de la gran celebración prevista para el 27 de septiembre.

En diálogo con FM VIÑAS, el Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Ing. Hugo Molina, explicó: “Como todos conocemos, el 27 de septiembre será este gran evento y un enorme desafío para la Municipalidad. Pero como lanzamiento, este viernes vamos a hacer una mini Fiesta de la Cerveza para darle impulso, promoverlo y que la gente de Alvear siga conociendo un poco más de los avances”.

Por su parte, Mariela Carduz, de la Dirección de Economía Social, destacó la participación de emprendedores locales. “Vamos a contar con la presencia de todos los artesanos y emprendedores del departamento, además de cinco elaboradores artesanales de cerveza y gin: Stipa, Acertijo, Oblicuo, El Caldén y Food Beer Piren. La idea es vivir una jornada muy linda en familia”.

La propuesta incluirá música en vivo: Nico Bello abrirá el espectáculo con su nuevo proyecto musical y el cierre estará a cargo de Echar en Mano con “Abrazo Acorde 2.0”.

La invitación es abierta a toda la comunidad, con la recomendación de llevar reposera para disfrutar cómodamente de una tarde de buena música, gastronomía, cerveza artesanal y la calidez de los emprendedores alvearenses.