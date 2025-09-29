El próximo viernes 3 y sábado 4 de octubre, General Alvear se convertirá en epicentro cultural con la realización de la Feria del Libro Mendoza 2025, dedicada al gran historietista mendocino Juan Giménez. La cita será en el Mercado Municipal, con actividades libres y gratuitas para toda la comunidad.

En diálogo con FM VIÑAS, la directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó la importancia de este evento: “El año pasado la feria fue en San Rafael y este año nuestro departamento se colma de libros y literatura. Vamos a encontrarnos con personajes literarios que caminarán entre la gente, además de bibliotecas, asociaciones de escritores, librerías, editoriales y juegos relacionados con la propuesta literaria”.

Uno de los ejes centrales será la participación de escritores alvearenses, en un proyecto editorial que busca acompañar la publicación de sus obras. “Este año trabajamos con tres autores locales: Daniel De Monte, el Taller La Hoja de Norma Porta y Andrés Allende, a quienes queremos dar un gran protagonismo”, detalló Achetoni.

La feria también contará con espectáculos artísticos de relevancia nacional en el Teatro Antonio Lafalla. El viernes 3 de octubre se presentará Fabián Vena con una obra unipersonal, mientras que el sábado 4 llegará Nito Mestre, celebrando sus 50 años de trayectoria musical. La entrada a estos shows será accesible: únicamente un artículo escolar, que luego será destinado a instituciones educativas.

El cronograma en el Mercado Municipal comenzará el viernes de 10 a 12 y de 15 a 21 horas, y continuará el sábado de 15 a 20 horas. Además de las presentaciones literarias y teatrales, habrá música en vivo con diversos artistas.

Uno de los atractivos será el stand de canje de libros, que permitirá a los asistentes intercambiar ejemplares en buen estado: “Es una oportunidad para traer un libro ya leído y llevarse otro, porque queremos que General Alvear se inunde de letras y de escritura”, subrayó Achetoni.

La Feria del Libro Mendoza 2025 en General Alvear promete ser una verdadera fiesta de la cultura, con propuestas para todas las edades y un mensaje claro: la lectura es un puente que une a la comunidad.