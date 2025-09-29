La Comisión de Padres del Instituto San Antonio invita a toda la comunidad a participar de una Gran Lotería Familiar, que se realizará el domingo 5 de octubre a las 15:00 hs, en el gimnasio del colegio.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos destinados a cubrir distintas necesidades edilicias de la institución, en el marco del trabajo constante que la comisión viene llevando adelante durante todo el año.

Los cartones ya están a la venta con un valor de $12.000 y se pueden conseguir en las oficinas del colegio, a través de los integrantes de la Comisión de Padres o bien el mismo día del evento en la entrada.

La lotería contará con tres rondas principales:

Primera ronda: cartón lleno por $100.000.

Segunda ronda: cartón lleno por $500.000.

Tercera ronda: cartón lleno por $1.000.000.

Además, se podrá disfrutar de un servicio de cantina, y los organizadores invitan a los presentes a llevar su mate para compartir una tarde agradable en familia.