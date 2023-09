En el marco de sus 20 años, la Bodega Jorge Rubio sigue creciendo.

Reconocida y galardonada, la empresa ha logrado de hacerse de un lugar entre las bodegas más importantes de la región. La gran competencia internacional puede resultar una gran desventaja para la empresa, pero Jorge Rubio reconoció que no se han visto muy afectados; «Estamos cumpliendo 20 años como empresa, seguimos creciendo en todo lo que es comercio exterior, donde hay mucha competencia pero, a pesar de las disminuciones en nuestro país, en nuestro caso, no las padecemos y no se ven reflejadas. Vamos llegando a otros países como Reino Unido donde antes no estábamos y ahora tenemos esta posibilidad, distintos lugares. Cuando empezamos esto era impensado, y ahora nuestros productos están en estos países».

La etiqueta de cuero es lo que caracteriza los vinos de la Bodega Jorge Rubio, es algo que llama la atención a la hora de elegir un vino. «El marketing, el diseño y la calidad es lo que nos permite llegar a otros mercados, cuando hay ferias, es impresionante la cantidad de bodegas de todo el mundo presentes, por ende, los importadores no tienen tiempo de probar todo, las bodegas se van enfocando en lo mas importante, y nuestra etiqueta es lo que a priori nos permite llegar a estos mercados»

Consultado del por qué eligieron este tipo de etiqueta Rubio mencionó que le llamaba la atención que en los jean llevaban la marca con un pedacito de cuero, «esto quería decir para esa época que era un pantalón caro, todos querían tener uno». Así llegaron a la conclusión de que eso era muy representativo y pensaron en agregarle una etiqueta de cuero al vino. No sabían como hacerlo, por lo que decidieron consultar para luego dejarlas plasmadas y como sello distintivo de los vinos de la bodega Jorge Rubio.

Danilo Montiel