Esta semana se concretó la entrega de la personería jurídica a la Asociación Civil Atuel Fútbol Club, un paso clave que permitirá a la institución avanzar en su crecimiento, acceder a beneficios y fortalecer su rol social y deportivo en el departamento.

Natalia Castillo, responsable de la Oficina de Personería Jurídica, destacó la importancia del logro: “Es una entidad deportiva que viene desarrollando un gran trabajo social y deportivo. Los clubes cumplen una función de contención muy importante, alejando a los chicos de situaciones de calle, drogadicción o problemas familiares. Para el Estado es fundamental fortalecer y acompañar estas tareas”.

Castillo explicó que la obtención de la personería jurídica brinda herramientas esenciales para el funcionamiento del club, como la posibilidad de acceder a ayudas económicas de distintos niveles de gobierno, firmar convenios con otras instituciones y formalizar contratos. “Este es un paso clave que corona el trabajo que vienen realizando. Les abre la puerta a un montón de oportunidades que, sin esta herramienta, no podrían concretar”, afirmó.

La funcionaria también remarcó que este logro es fruto de un trabajo “de hormiga” que combina el compromiso de los integrantes de la entidad y el acompañamiento del Estado municipal. Asimismo, recordó que existe una prórroga, a través de la resolución 2800, que permitirá a las instituciones con irregularidades contables regularizar su situación hasta fin de año.

“Queremos que las entidades sigan funcionando por el importante rol social que cumplen. Con esfuerzo, compromiso y voluntad, es posible reactivar y fortalecer a todos estos espacios”, concluyó.