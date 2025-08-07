ESTOS SON LOS FRENTES Y PARTIDOS QUE COMPETIRÁN EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

Uno de los primeros en inscribirse en la Junta Electoral fue el frente oficialista, tanto a nivel provincial como nacional, conformado por Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. El trámite estuvo a cargo de sus presidentes locales, Andrés Lombardi (UCR) y Facundo Correa Llano (LLA).

En paralelo, el peronismo también presentó su frente, que finalmente no competirá como Fuerza Patria, nombre que se había barajado inicialmente, sino bajo la denominación Fuerza Justicialista Mendoza.

Este espacio respaldará las candidaturas a diputados nacionales de Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato, y está integrado por el Partido Justicialista, el Partido Intransigente, el Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur, el Partido Solidario, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, entre otros.

Otra alianza ya anunciada previamente es el Frente Verde, conformado por el Partido Verde y Libres del Sur, que incorporó a la fuerza departamental sureña Reconstruyendo Malargüe. El candidato a diputado nacional por este espacio será Mario Vadillo.

En la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), que postula a Micaela Blanco Minoli como diputada nacional, está integrado por el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Nuevos frentes y reacomodamientos

En los minutos finales antes del cierre del plazo, varias fuerzas políticas inscribieron nuevos espacios para competir en octubre. Entre las principales novedades figuran el regreso de Protectora, la aparición del Frente Demócrata Libertario y el debut del espacio que representa a los gobernadores enfrentados a Milie y al kirchnerismo.

Un caso particular es el de Provincias Unidas, espacio conformado mayoritariamente por exintegrantes de La Unión Mendocina, alineado a nivel nacional con gobernadores que no apoyan ni a Javier Milei ni al kirchnerismo.

En Mendoza lo integran la senadora Flavia Manoni, la Coalición Cívica (con Marcos Quattrini en la Cámara Alta), el Partido Socialista (referenciado en Gerardo Santarelli), el Partido Federal (cuyo apoderado es Mario Lima, cercano a Daniel Orozco) y el Partido Fe (ex Momo Venegas).

Finalmente, el PRO apostó a mantenerse en La Unión Mendocina pero en los últimos minutos del cierre de listas, el partido amarillo decidió sumarse al frente de Provincias Unidas. Este nuevo espacio tendrá como principales referentes al actual diputado provincial, Jorge Difonso y al exintendente de Lavalle, Roberto Righi.

Por su parte, el Frente Demócrata Libertario quedó conformado únicamente por el Partido Demócrata (PD) y el Partido Libertario (PL).

El regreso de Protectora

El espacio que lidera José Luis Ramón, que logró una banca en el Congreso en 2017, buscará regresar al escenario legislativo. En esta oportunidad sumó al exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien se perfila como candidato a senador provincial por el primer distrito.

Inicialmente, Ramón y Orozco habían anunciado su acuerdo bajo el nombre Creren Mendoza, conformado por Partidos de las Ciudades en Acción y la UCeDé del primer distrito, además de Agrupación Ser, Dignidad Educativa Unida, Principios y Valores Cooperativos y Distrito Mendoza.

Sin embargo, a último momento no llegaron a un entendimiento y ambos resolvieron presentarse únicamente bajo la marca Protectora. El otro partido que competirá en soledad, sin integrarse a ningún frente, será el Partido de los Jubilados.