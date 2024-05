Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros anunciaron con sendos posteos en redes sociales que se bajan de los amistosos ante Costa Rica.

Tres futbolistas de la Selección Argentina y Boca, Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros, utilizaron sus redes sociales para anunciar que renuncian a ser parte del plantel albiceleste de fútbol femenino con críticas a la AFA, por lo menos durante los amistosos con Costa Rica del 31 de mayo y el 3 de junio.

Benítez fue la primera en dar sus razones, en la que relató que la semana pasada le negaron el desayuno o el almuerzo en las citaciones de entrenamiento de la preselección, que le alegaron que «no hay plata» y que finalmente apenas recibieron un sánguche de jamón y queso con una banana por todo concepto, en jornadas de trabajo que terminaban bien entrada la tarde.

También, contó que les adelantaron que no les darían los viáticos habituales por competir en fecha FIFA, que decidieron programar el partido en Buenos Aires para ahorrar gastos y que les cobrarían cinco mil pesos las entradas a los partidos a sus propias familias. «Decido no seguir poniendo el pecho por personas que solo aparecen para la foto, que no les interesa que nuestro fútbol femenino crezca», lanzó.