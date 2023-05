Esta mañana continuó la discusión por el funcionamiento irregular del transporte. La concejal Hebe Katzer reconoció que no se pueden brindar «soluciones» sin estar reguladas y poniendo en riesgo a los pasajeros.

«El domingo alrededor de las 19:00 horas me avisan que había una irregularidad en la terminal. Entonces, como es mi función como concejal, fui a ver qué estaba sucediendo y me encuentro que salía una transfer a llevar pasajeros a Monte Comán para hacer el traslado que hacen desde San Rafael a San Luis y Córdoba, en el lugar estaba presente un empresario local con un escribano haciendo un acta», comenzó a relatar Katzer y continuó «también me encuentro que había otro concejal, el señor Caltabiano».

Según también relató Alexander Majstruk (Titular de la empresa de transportes La Unión) había una irregularidad por la contratación de un servicio privado para hacer un transporte público. «La irregularidad es que hay una ley, la 9086, y un decreto reglamentario que no estaría autorizando este traslado, porque si uno de estos pasajeros o la misma trafic hubiese tenido un accidente no tiene la cobertura de ningún seguro».

A raíz de esta problemática, en la jornada de hoy empresarios locales estuvieron presentes en el Concejo Deliberante y presentaron todos los decretos y leyes que explican esta irregularidad. La edil expuso que el decreto 1512 indica que «no se puede contratar un servicio privado para hacer un recorrido público, que ya lo tiene una empresa local que está regulada».

Por otro lado, la concejal por el Frente de Todos expresó su disgusto con los dichos de su par Adrián Caltabiano quien la habría acusado de «poner palos en la rueda»; «me gustaría que se retracte porque yo no puse ningún palo en la rueda. Yo fui a informarme de una situación que estaba siendo irregular y el transfer salió con normalidad porque la gente fue hasta Monte Comán. Es una situación que hay que darle una solución urgente y que hemos tratado de hacerlo desde el Concejo Deliberante, pero no podemos hacer cosas atadas con alambre».

Por último remarcó que desde el HCD se están reuniendo todos los documentos para poder realizar un reclamo que buscar una solución favorable para resolver la necesidad de los estudiantes.