El Concejo Deliberante de General Alvear sancionó recientemente la ordenanza municipal que autoriza al municipio a intervenir en casos de autos abandonados en la vía pública, una problemática que afecta la seguridad, el tránsito y la salud urbana.

La normativa, que ya fue oficializada mediante el decreto municipal 419 firmado por el intendente Alejandro Molero, se enmarca en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y busca dotar al municipio de herramientas para remover estos vehículos deteriorados que acumulan chatarra en las calles.

“Una herramienta importante para despejar las calles”

En diálogo con FM VIÑAS, el concejal Néstor Ortega destacó el proyecto que ya viene trabajando hace tiempo. «Desde hace tiempo hemos estado trabajando con un proyecto de ordenanza para erradicar los vehículos en desuso de la vía pública, ya que generan malestar no solamente los vecinos, sino que también inseguridad».

Ortega explicó que la ley provincial 9.024 contempla la remoción de un vehículo a partir del tercer día de abandono por parte de la policía provincial. Sin embargo, municipios como San Martín, Luján o Guaymallén han adherido mediante ordenanzas propias para que también las fuerzas municipales puedan intervenir.

Agregó que el Concejo le otorgó al municipio la potestad para reglamentar un protocolo de actuación, el cual definirá las acciones, responsabilidades y costos asociados a la remoción, incluyendo el traslado y destino de los vehículos: “Se generará también la manera de cuánto saldrá también el costo de traslado de estos vehículos. También habrá una parte voluntaria, que si algún dueño de algún vehículo en desuso lo tiene en l calle, pueda entragarlo a las autoridades”, explicó el edil.

Ortega enfatizó que el objetivo no es demoler sin avisar, sino actuar con prudencia y orden: «Esto no es cuestión de llegar y llevarse el auto. Lo que generamos en la ordenanza es que haya un orden y que haya un aplazamiento, de que sean 10 días, 15 días y que diga el por qué está el vehículo ahí y si está en estado de desuso o no».

Contemplando situaciones particulares (por ejemplo, vehículos que solo permanecen temporalmente mientras se reparan), el edil remarcó la necesidad de tomar cada caso con criterio.

Finalmente, se refirió al destino propuesto para estos rodados: «La intención justamente es que valgan a chatarra y que se pueda reciclar, buscamos un retorno en el municipio en cuanto a ingresos y economía circular».

Un paso hacia la recuperación urbana

Esta ordenanza brinda al municipio un marco legal y operativo para actuar en situaciones que afectan la calidad de vida urbana: desde ordenar el espacio público hasta promover el reciclaje y recuperar ingresos mediante la economía circular, pasando por asegurar la seguridad y la salud pública.

Con este avance, General Alvear se suma al grupo de municipios provinciales que ya están activamente gestionando la limpieza y recuperación del espacio urbano frente a los autos abandonados.