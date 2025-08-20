El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear reconoció al joven deportista Martín Moreno por su destacada trayectoria en el handball, disciplina en la que ha representado a la Argentina en el Mundial de Egipto, convirtiéndose en un ejemplo de compromiso y valores para toda la juventud alvearense.

Durante la sesión especial, la concejal Florencia Escartín destacó la importancia de este homenaje: “Estamos entregándole un reconocimiento a Martín Moreno, quien ha sido parte de la selección argentina de handball y nos ha representado en el Mundial en Egipto. Desde el Concejo Deliberante estamos muy orgullosos de tenerlo acá y de que él sea quien nos representa. No solamente por portar la camiseta de la selección, sino también como ejemplo de perseverancia, de esfuerzo y de mucho valor para los chicos y chicas de nuestro departamento que sueñan con crecer en el deporte”.

Escartín remarcó además el rol de las instituciones deportivas y educativas locales en la formación de jóvenes atletas, mencionando al Polideportivo Municipal, la Escuela de Agricultura y la Escuela Carlos María de Alvear, donde Moreno dio sus primeros pasos.

“Un Mundial inolvidable”

Por su parte, el homenajeado compartió con FM VIÑAS la experiencia de haber competido a nivel mundial: “La verdad es inolvidable, fue una locura todo el proceso. Le jugamos de igual a igual a potencias europeas y por detalles no pudimos ganar algunos partidos. Igual, me quedo muy contento por lo vivido”.

El joven de 20 años relató que su carrera en el handball comenzó a los 9 años y que el camino hacia la selección estuvo marcado por entrenamientos intensivos y constancia. “Fue un proceso duro, con entrenamientos dos y hasta tres veces por semana, doble turno. Pero hay que seguir, no bajar los brazos, porque si uno llega, cualquiera puede llegar”.

Rumbo a Italia

Tras su paso por la selección y un período en River Plate, Moreno continuará su carrera profesional en un club de la Serie A Silver de Italia, en un pequeño pueblo del norte con 15.000 habitantes.

“Todo pasó muy rápido. En seis, siete meses pasé de la preselección a River y ahora me voy a jugar a Italia. Una verdadera locura, pero estoy muy feliz por este camino que recién empieza”.

El reconocimiento del HCD no solo valoró sus logros deportivos, sino también el mensaje de superación y esfuerzo que transmite a los jóvenes alvearenses, reafirmando que con dedicación y apoyo institucional es posible alcanzar los sueños.