El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, junto a Magalí Oneschuk, Delegada de la Dirección General de Escuelas (DGE); presentó el programa “Mendoza Más Vos”, una iniciativa que busca fortalecer la educación financiera en escuelas secundarias y que estará destinada tanto a estudiantes como a docentes.

Durante el anuncio, García Zalazar remarcó la importancia de involucrar a las familias en el proceso educativo: “La escuela debe canalizar y educar en valores, pero necesitamos que los padres acompañen este proceso. No es una tarea solo de 08:00 a 13:00 horas. Los chicos deben interiorizarse todo el día sobre qué está bien y qué está mal”, expresó.

El programa también estará vinculado con campañas de prevención de problemáticas que afectan a los jóvenes, como el bullying, ciberbullying, grooming, difusión de imágenes sin autorización y prevención del suicidio adolescente. Para ello, se trabaja en conjunto con el Poder Judicial y la Asociación de Magistradas de Mendoza.

En paralelo, el ministro confirmó que el Consejo General de Educación está debatiendo una serie de cambios en la escuela secundaria, que se implementarán desde 2026 y que incluyen:

Secundaria para adultos en tres años , con orientación en oficios y titulación técnica.

, con orientación en oficios y titulación técnica. Escuelas técnicas de 5 años en lugar de 6, para acortar trayectorias y favorecer la titulación.

en lugar de 6, para acortar trayectorias y favorecer la titulación. Sistema de créditos: los estudiantes podrán cursar talleres optativos que luego se reconocerán en tecnicaturas superiores, lo que permitirá ahorrar tiempo y materias.

“Queremos una secundaria más vinculada con la formación técnica, con carreras como programación, energías limpias y construcción en seco”, afirmó García Zalazar.

Finalmente, el titular de la cartera educativa anunció que se derogó la resolución de la época de la pandemia que permitía a los alumnos cursar de manera condicional con hasta cinco materias previas. Desde ahora, solo se podrán adeudar dos materias para pasar de año. A su vez, se implementará en diciembre un cursado intensivo para estudiantes con trayectorias débiles, con el fin de que puedan regularizar sus espacios curriculares antes de iniciar el nuevo ciclo lectivo.