No poseer tatuajes visibles de la media manga del brazo hacia las manos; de los extremos de la rodilla a los tobillos; y del cuello hacia la cabeza. Si tuviera tatuajes visibles en el momento de la inscripción, se le hará firmar el acta compromiso indicando que debe removerlo/eliminarlo, con tiempo límite de 3 meses del inicio del cursado que corresponda. Si no, se procederá a darlo de baja del IUSP, por no cumplir con los requisitos establecidos en el baremo médico (aspirantes civiles).