Un nuevo hecho de estafa se registró en General Alvear este jueves alrededor de las 13:00 horas, según informó la Comisaría 14°.

La víctima, identificada como N.S.B., de 61 años, recibió un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por supuesto técnico de Mercado Pago. El estafador le indicó que su posnet se encontraba desconfigurado y lo convenció de realizar una serie de operaciones.

Confiado en la maniobra, el hombre efectuó tres transferencias bancarias que totalizaron la suma de $197.952, dinero que finalmente fue sustraído.

Las autoridades policiales recordaron la importancia de no brindar datos personales ni bancarios por teléfono y verificar siempre la identidad de quienes se comunican en nombre de entidades financieras o de pago digital.

El hecho quedó caratulado como estafa y es investigado por personal de la Comisaría 14° de General Alvear.