La rectora Esther Sanchez explicó que se resolvió incorporar dos o tres estudiantes en cada una de las 31 divisiones de los colegios. Dijo que se trata de una solución justa ya que todos quienes tienen este promedio, y que han optado, van a poder ingresar a la Universidad.

La rectora Esther Sanchez comunicó cómo se resolvió el tema de los aspirantes con promedio 10 a ingresar a las Escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo. La acompañó la responsable de la Dirección General de Educación Secundaria (DIGES), María Ana Barrozo.

Al iniciar su exposición, Sanchez señaló que este año se dio una situación inédita ya que hubo 3.060 estudiantes inscriptos, cuando el promedio de aspirantes a ingresar hasta el momento era de 2.100 estudiantes. “Este año la cantidad se incrementó considerablemente, lo cual es una buena noticia porque quiere decir que nuestra sociedad sigue confiando en los colegios de la Universidad y nuestros futuros estudiantes quieren hacer un enorme esfuerzo para estudiar en nuestros colegios tan prestigiosos”, afirmó.

De esos aspirantes, Sanchez explicó que 1.047 tenían un promedio absoluto de 10 y que las vacantes no alcanzaban para esa cantidad. Entonces, se aplicó la metodología vigente desde hace 10 años que consiste en una inscripción, la cual es tomada en un sistema informático que le da a cada aspirante un número que varía entre el 000 y el 999, y que va a ser el que tenga a lo largo de todo el proceso.

“Durante todo ese proceso, el mismo sistema va eligiendo en función de los promedios quiénes son los que integran la lista de ingresantes. El problema este año es que todos tenían un promedio 10. Allí estaba el problema más serio y es que estudiantes que estaban en las mismas condiciones, aplicando esta metodología, quedaban sin la posibilidad de ingresar a los colegios”, enfatizó Sanchez.

Para avanzar en este proceso de ingreso, se hizo lo que vulgarmente se denomina como corridas. “Fuimos aplicando el proceso y después de que se publicó el primer listado hay un segundo proceso, una corrida, porque después de ese primer resultado lo que se ofrece a la familia es que se inscriba cada uno en función de cómo resultó en el proceso en los colegios que les corresponden. Efectuada esta primera corrida, quedaron 73 estudiantes que no se inscribieron y que aparecían en el estado inicial. De modo que, de los 160 estudiantes que quedaban afuera, esto nos iba permitir incorporar estos 73. Se hizo una publicación de lista y una segunda corrida y en esta segunda corrida no se inscribieron 23. No obstante eso, nos quedaban todavía estudiantes que estaban en las mismas condiciones de 10 absoluto y que no podían ingresar en el proceso. A estos 64 estudiantes debíamos encontrarle una solución”, detalló Sanchez.

Entre las soluciones que se evaluaron, una era generar una nueva división pero esto implicaba un costo adicional importante, incluso, hasta de construcción de aula, incorporación de bancos y contratación de docentes. “La verdad que es un tema bastante complejo para decidir en estos momentos, sobre todo porque estamos también muy cercanos al momento de iniciación de clases”, argumentó Sanchez.

Además dijo que el tema se ha resuelto «con un sentido de justicia importante, ya que todos aquellos que tienen un promedio 10 y que han optado van a poder ingresar a la Universidad”. A la par, anunció que el jueves 23 de noviembre, a las 12, va a estar publicado el listado con los ingresantes y que el viernes 24 y el martes 28 tendrán que hacer la inscripción definitiva a los colegios de la UNCUYO.

Un grupo de madres y padres que se hizo presente se mostró conforme con la solución y agradeció la celeridad en la resolución, el esfuerzo y la comprensión. Además, expresaron su apoyo a la educación pública, laica y gratuita, así como la predisposición a continuar el diálogo ante futuras situaciones. “Yo les agradezco a todos ustedes por la comprensión, porque nosotros le dijimos en su momento que íbamos a resolver el problema, pero que necesitábamos un tiempo. Bueno, bienvenidos a la Universidad Nacional de Cuyo”, finalizó Sanchez.