En los últimos meses, el Zonda se hizo sentir fuerte en varias oportunidades en el sur provincial. También se registraron algunas heladas tardías en San Rafael. Por eso, desde la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio e Industria Agropecuaria de San Rafael, hicieron un relevamiento para medir el impacto en el sector agrícola. Desde la entidad aseguran que hubo daños, aunque de manera dispar.

«El relevamiento es muy informal, se hizo en base a lo que nos vienen comunicando los asociados a la Cámara. En ese sentido, pudimos observar que fue muy heterogéneo, fundamentalmente en lo que refiere a la afectación del viento. Los daños se dieron en la zona oeste, en los oasis del Atuel y el Diamante, es decir en Las Paredes, Cuadro Benegas y Rama Caída. La zona menos afectada ha sido la del este, o sea Villa Atuel y Real del Padre», precisó Mauricio Marín, titular de la Específica de Agricultura.

«Hubo daños en los frutos. Se cayeron ciruelas, damascos, duraznos y membrillo. Además, la uva estaba en plena floración, por lo que se ve un poco de corrimiento en este fruto. En cuanto al olivo, hay flores que han abortado porque se deshidrataron por la acción del viento», detalló Marín.

Después, continuó describiendo el desastre que ocasionó el viento. «En la zona de Calle Larga hubo caída de estructuras antigranizo y en Las Paredes y Cuadro Benegas tuvieron lugar algunas voladuras de cobertura de invernadero. Hubo un poco de todo, la producción se vio afectada. El viento Zonda ha tenido una frecuencia inusitada durante este año», añadió.

Más tarde, estimó el porcentaje de las pérdidas. «Es muy relativo, depende de cada zona. De todos modos, estimamos que se perdió entre un 10 y 20 %. Los productores que hayan sido afectados tienen que hacer la denuncia. La recepción de las mismas está abierta. Se deben hacer en la Dirección de Contingencias Climáticas», indicó el titular de la Específica. «Después de que el productor hace la denuncia, se realiza la tasación correspondiente. De esa manera tenemos el valor correcto por el total de los daños», agregó.

Para concluir, se expresó en cuanto a las expectativas que despierta en el sector productivo la próxima temporada, considerando que el contexto macroeconómico del país no es el mejor. «Realmente más allá de estos perjuicios y algunos daños por las heladas, esperamos un buen año productivo. En esta temporada, en toda la provincia se registran ocho mil hectáreas afectadas por las heladas, pero el año pasado a esta altura hubo 55 mil. Por otra parte, la temporada empezó tranquila en cuanto a las tormentas. Aunque necesitamos un poco más de lluvias. Por todos estos factores se espera una muy buena temporada, el problema radica en la incertidumbre de los precios que inciden en la parte comercial. Hoy no sabemos ni dónde estamos parados. Muchos de los insumos de riego y agroquímicos no tienen precio, se entregan a lista abierta. Ojalá a futuro tengamos un poco más de claridad», finalizó.