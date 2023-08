Mariano Varela, Secretario de Gobierno, dió detalles de las nuevas medidas económicas, luego de los anuncios realizados por parte del Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional anunció el dia domingo otorgar un bono de $60.000 que se pagará en dos veces, los meses de Septiembre y Octubre.

Varela consideró que la medida fue improvisada, con el objetivo de tapar el bache que ellos mismos realizan, al igual que la inflación generada a traves de las malas decisiones, no solo son de este año, sino de años anteriores.

El Gobierno Provincial decidió otorgar un bono por única vez y en un solo pago de $60.000 a los empleados que no superen la suma de 400 mil pesos neto de bolsillo, a partir del 14 de Septiembre. El mismo es no remunerativo y no reembolsable.

Varela además comentó que en la provincia, los contratados no lo cobrarán pero si por decisión del intendente los del municipio de planta y de contrato a partir de septiembre; «luego de una reunión con el sindicato y con otros miembros del ejecutivo, se está terminando de analizar la forma de pago, pero ya es un hecho».

Aproximadamente es un bono que percibiran al rededor de 1200 empleados, va a ser un paleativo para esta inflación que golpea siempre a los que menos tienen, pero desde el municipio tenemos que ser conscientes de esta realidad y tenemos que brindarle los recursos a los empleados.

«En lo que va del año llevamos dos paritarias, alcanzando un 80% acumulativo hasta noviembre. Interanualmente representa un 120% de aumento, además, nuestras ayudas familiares son superiores en los distintos departamentos y lo acumulativo lo generamos aquí.

Hemos estresado las cuentas de la municipalidad al máximo, es algo que no está presupuestado y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y afinar el lápiz para llegar a este monto que no es menor».

Según declaraciones del Secretario de Gobierno, «las molestias no son por entregar un bono, sino con las malas decisiones económicas a nivel nacional que repercuten en los municipios, como en el nuestro, que contamos con menos recursos y tenemos que salir a afrontar irresponsabilidades económicas a nivel nacional».